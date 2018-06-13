Житель Херсонщины организовал музей старинных артефактов на собственном дворе (видео)
15:02, 13 июня 2018Новости туризма
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От каменных наконечников до казацкого оружия - в этом музее все можно не только увидеть, но и потрогать.
Житель Херсонщины превратил собственный двор на музей старинных артефактов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Музей старинных артефактов - на собственном дворе. Житель Херсонщины насобирал ценностей, возраст которых достигает пяти тысяч лет, и превратил свой двор на интерактивный музей.
От каменных наконечников до казацкого оружия - в этом музее все можно не только увидеть, но и потрогать. За гида - сам хозяин.
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