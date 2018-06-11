Более полумиллиона украинцев увидели Европу: в ГПСУ подвели итоги года безвиза (инфографика)

Сегодня ровно год, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

За год вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом в страны ЕС по упрощенной процедуре выезжали 555 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Напоминается, что сегодня ровно год, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Европейского Союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, входящие в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС.

Всего с начала введения безвизового режима в страны Европейского Союза выезжали почти 20,3 млн граждан, из которых почти 4,8 млн - по биометрическим паспортам и более 555 тыс. граждан Украины воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.

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Определенный ажиотаж среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвиза - в среднем пограничники оформляли до 90 тыс. украинцев за месяц. В ноябре прошлого года этот показатель составлял уже 32,5 тыс. чел. С наступлением лета, то есть периода активных отпусков и путешествий, снова ожидается увеличение пассажиропотока.

Чаще всего украинцы выбирают для путешествий авиационные маршруты, меньше всего – по морю. Своеобразным «окном в Европу» для Украины остается Польша. Именно через нее в страны ЕС попадает больше всего украинцев. Самый низкий поток путешественников из Украины в страны ЕС - через словацкую границу.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Безвизовый режим позволяет украинцам находиться в государствах ЕС до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Всего на сегодняшний день по биометрическим паспортам граждане Украины могут посещать 117 стран.