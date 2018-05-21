Новый украинский лоукостер совершил свой первый рейс

Согласно данным онлайн-табло столичного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского, самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQA авиакомпании SkyUp вылетел утром в 07:27.

Новая украинская авиакомпания SkyUp сегодня выполнит два первых чартерных рейса по маршруту Киев – Шарм-эль-Шейх (Египет), тогда как планировалось совершить первый полет 19 мая по маршруту Киев - Анталия - Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Сегодня должны состояться два первых рейса SkyUp в курортные города Египта. Но напомню, что в планах авиакомпании на первый год - не только выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", - цитирует Омеляна пресс-служба.

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Согласно данным онлайн-табло столичного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского, самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQA авиакомпании SkyUp вылетел утром в 07:27.

Сегодня авиакомпания в 16:00 осуществит еще один перелет на египетский курорт.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба авиакомпании SkyUp сообщила, что первый рейс будет запущен 19 мая по маршруту Киев – Анталия (Турция) - Киев, а с 25 мая рейсы начнет выполнять второй самолет.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года. Однако в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта не смогла этого сделать.

Чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы по 16 направлениям - Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние регулярные рейсы планируются по направлениям: Киев-Одесса, Харьков-Одесса, Львов-Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируются по направлениям Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака.

Корпорация Boeing подписала контракт с SkyUp сумму на 624 млн долл. для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.