Украинский лоукостер SkyUp запустит первый рейс Киев-Анталия-Киев

С 25 мая к выполнению чартерных рейсов приступит второй самолет во флоте авиакомпании.

Новая украинская авиакомпания SkyUp с 19 мая запустит первый рейс по маршруту Киев – Анталия (Турция) - Киев, а с 25 мая рейсы начнет выполнять второй самолет.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Первый полет состоится завтра – 19 мая. Рейс Киев-Анталия-Киев. Вчера руководством авиакомпании было принято решение вернуть с покраски первый самолет Boeing 737-800 NG (регистрационный номер UR-SQA) и приступить к полетам уже с субботы 19 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 мая к выполнению чартерных рейсов, после покраски, приступит второй самолет Boeing 737-800 NG (регистрационный номер UR-SQB).

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года. Однако в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта не смогла этого сделать.

Чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы по 16 направлениям - Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние регулярные рейсы планируются по направлениям: Киев-Одесса, Харьков-Одесса, Львов-Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируются по направлениям Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака.

Корпорация Boeing подписала контракт с SkyUp сумму на 624 миллиона долларов для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.