Журналисты узнали, сколько стоит арендовать жилье в туристических городах на майские праздники (видео)

Журналисты решили узнать об основных маршрутах украинцев на майские праздники и проверить стоимость аренды жилья.

Украинцы, которые планировали этот уикэнд провести за пределами своего города, должны были заранее позаботиться об аренде жилья. Например, квартиры в Одессе и Львове разобрали еще месяц назад. Владельцы квартир сразу воспользовались ажиотажем и подняли цены чуть ли не втрое.

Читайте такжеВ Одессе прошел смотр подразделений правоохранителей, которые будут обеспечивать порядок на майские праздники (фоторепортаж)

Журналисты приводят пример - Екатерина учится в Польше и ждала майских праздников, чтобы отдохнуть с семьей. "За сутки можно найти в Одессе за тысячу гривен и за такую же цену в Париже можно найти, хотя и не в центре", - говорит Екатерина.

По словам риелторов, майские, это один из высоких сезонов, поэтому цены по сравнению с другими выходными повышаются втрое, при этом квартиры сдаются минимум на 2-3 суток.

В Одессе домик со старой мебелью обойдется в полторы тысячи гривен за день. Дома с улучшенными условиями - от 4000 грн, а жилье в рекреационной зоне - от 5000 грн и выше.

Кроме украинцев Одесса ждет гостей из Беларуси и Молдовы.

Риэлтор Иванна демонстрирует журналистам 3-комнатную квартиру в историческом доме в центре Львова. В обычные выходные она стоит 1200 грн в сутки, сейчас 2500 грн.

В Киеве цены тоже подняли, но ажиотажа нет. "700 грн за сутки и до $2 тыс.", - говорит риэлтор Юлия Смирнова.

Правда журналысти отмечают, что много украинцев воспользовавшись длинными выходными поехали за границу. При этом учитывая что это первый майский уикенд с безвизовым режимом. В связи с этим, география путешествий значительно расширилась. Директор туристического агентства Анна Горкун рассказывает, что раньше на майские украинцы массово выбирали Египет, Турцию и другие безвизовые направления. "В этом году 80% наших клиентов выбрали Европу - Португалию, Италию, Чехию, Испанию и Австрию", - отмечает Горкун.