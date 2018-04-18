Qatar Airways с июля увеличит частоту рейсов из Киева в Доху

Тепер авиакомпания будет выполнять 11 рейсов Киев-Доха и обратно в неделю.

Авиакомпания Qatar Airways cо 2 июля 2018 года увеличит количество рейсов на линии Киев-Доха, добавив четыре дополнительных рейса к нынешним семи перелетам в неделю.

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Как сообщает avianews.com, соответствующие изменения уже внесены в систему бронирования авиаперевозчика.

Дополнительные рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Дохи в Киев в 13:30 и возвращением из Киева в Доху в 23:40.

Qatar Airways начала выполнять рейсы Киев-Доха в августе 2017 года. Первоначально полеты выполнялись ежедневно, а с 14 декабря 2017 года частота полетов была увеличена с семи до 14 в неделю. С вступлением 25 марта в силу летнего расписания полетов рейсы Киев-Доха начали выполняться с первоначальной частотой семь рейсов в неделю.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в марте 2018 года Катар отменил визы для украинцев.