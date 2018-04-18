Qatar Airways с июля увеличит частоту рейсов из Киева в Доху

11:10, 18 апреля 2018
Новости туризма
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В марта Катар отменил визы для Украинцев / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает avianews.com, соответствующие изменения уже внесены в систему бронирования авиаперевозчика.

Дополнительные рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Дохи в Киев в 13:30 и возвращением из Киева в Доху в 23:40.

Qatar Airways начала выполнять рейсы Киев-Доха в августе 2017 года. Первоначально полеты выполнялись ежедневно, а с 14 декабря 2017 года частота полетов была увеличена с семи до 14 в неделю. С вступлением 25 марта в силу летнего расписания полетов рейсы Киев-Доха начали выполняться с первоначальной частотой семь рейсов в неделю.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в марте 2018 года Катар отменил визы для украинцев.

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Теги: #самолет#туризм#Катар#Qatar Airways#путешествия#авиарейсы#Доха