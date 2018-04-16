В Украинском Дунайском пароплавстве обещают более 100 круизных рейсов в этом году

Первый такой рейс отправился в круиз 14 апреля. Впрочем, пока что наши теплоходы выполняют круизы за пределами Украины.

Теплоходы национального перевозчика грузов и пассажиров в Дунайском бассейне Украинского Дунайского пароходства (УДП, г. Измаил, Одесская обл.) в 2018 году выполнят более 100 круизных рейсов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УДП, первым из четырех судов открыл сезон теплоход «Молдавия», вышедший в рейс 14 апреля.

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Отмечается, в 2018 году немецкий туроператор BigXtra Touristik GmbH зафрахтовал все четыре пассажирских теплохода УДП. В среднем каждый из них выполнит 25-26 семидневных круизов по маршруту Пассау-Будапешт-Пассау.

Теплоход «Волга» в период с 28 апреля по 16 июня и с 18 августа по 6 октября – на 14 круизов зафрахтовала компания BigXtra Touristik, а с 16 июня по 18 августа на 9 круизов – австрийская компания Donau Touristik GmbH. В этот период «Волга» будет выполнять круизы для велотуристов. Отмечается, что бронирование туров идет успешно, по состоянию на конец марта на теплоход «Молдавия» продано 3844 туров, на «Украину» – 3668, «Днипро» – 2881, на теплоход «Волга» компания BigXtra реализовала 2028 туров, в Donau Touristik на 30 марта уже забронировано 86% всех кают.

Отмечается, что Украинское Дунайское пароходство проводит большую работу для привлечения иностранных туристов в украинскую дельту Дуная. Кроме переговоров с фрахтователями, в этом году пароходство издало журнал для немецких туристов, куда включена информация о дельте Дуная.

«ЧАО «УДП» с помощью туристических агентств предприняло попытку организовать круиз для отечественных туристов. Однако из-за низкой платежеспособности старшего поколения украинцев, на которых рассчитаны туры, группу не удалось сформировать», - констатировали в пресс-службе.

Руководство УДП надеется вызвать интерес иностранных туристов к дельте Дуная и Измаилу, чтобы рейсы круизных теплоходов Украинского Дунайского пароходства продлить до Украины. В настоящее время ведутся переговоры с фрахтователями касательно навигации 2019 года.

Как подчеркнули в пресс-службе, в межнавигационный период на пассажирских судах УДП выполнен большой объем работ по ремонту пассажирских зон и приведению их в надлежащее состояние. В частности, внутренние работы в пассажирской зоне, изготовлена мебель, произведен ремонт панелей, замена палубного и коврового покрытий на всех пассажирских теплоходах. Также на теплоходе «Молдавия» полностью восстановлены каюты, которые в мае 2017 года пострадали во время аварии.

На судоремонтных заводах «Дунайсудосервис» и «Дунайсудоремонт» осуществлен доковий ремонт «Волги». Для данного судна закуплено электрорадионавигационное оборудование (радары, эхолоты и т.д.) сетевое, торговое, интернет-оборудование, оборудование для камбуза и ресторана.

Также проведен монтаж оборудования очистки сточных вод на «Украине» и «Молдавии», для восстановления работоспособности их установок по очистке и обеззараживанию сточно-фекальных вод приобретено оборудование ACO Marine s.r.o. (Чехия). На теплоходе «Украина» заменили гребные винты, на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе произведен доковый ремонт теплохода «Евгений Косяков» и т. д.

Справка УНИАН. Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские суда дедвейтом 3-5 тыс. тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер.​

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