Названы самые недооцененные туристические направления Средиземноморья

Специализированный журнал о путешествиях назвал топ-5 городов у Средиземного моря, которые обязательно стоит посетить.

Специализированный журнал National Geographic назвал самые недооцененные туристические направления в бассейне Средиземного моря, которые обязательно стоит посетить.

Как отмечает издание, традиционно такие города, как Рим или Барселона, считаются самыми популярными среди туристов, и это вполне заслуженно. Однако эти два города также могут стать идеальной отправной точкой для более детального изучения культуры и традиций других регионов побережья Средиземного моря, где также можно найти много чего интересного.

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Топ-5 городов Средиземноморского региона, которые обязательно стоит посетить, опубликован на сайте National Geographic Travel.

Валенсия (Испания)

Юго-восточный портовый город Испании Валенсия является родиной двух всемирноизвестных испанских блюд: паэлья (рис, подкрашенный шафраном, с добавлением оливкового масла) и орчата (нескольких видов безалкогольных прохладительных напитков, приготовляемых из молотого миндаля, кунжута, риса, ячменя или клубеньков чуфы). Оба кулинарных творения до сих пор можно найти по всему городу.

Также эксперты советуют посетить городской парк Turia Gardens с многочисленными мостами, опоясывающий всю Валенсию будто река. Такой формой парк обязан наводнению 1957 года, после которого течение местной реки решили отвести по другому направлению, а высвободившуюся территорию оборудовали под пешеходные и велосипедные дорожки.

К слову, на территории садов расположен Музей современного искусства Валенсии с бесплатным входом по воскресеньям и вечерам пятницы.

Тунис (Тунис)

После двух террористических атак в 2015 году для туризма в столице Туниса наступил значительный спад. Но теперь этот потрясающий североафриканский город снова начинает привлекать туристов.

Особо интересными для путешественников здесь могут стать хорошо сохранившиеся руины Карфагена, датируемого 814 годом до н. э. Этот портовый узел в Тунисском заливе напоминает Помпеи. Тут посетители могут увидеть инфраструктуру, созданную римлянами и финикийцами, включая большие общественные бани, амфитеатр и кладбища. Тогдакак близлежащая деревня Сиди-бу-Саид предлагает более современный взгляд на жизнь в Тунисе: белые здания с голубыми ставнями и бугенвиллиями, магазины и кафе, где можно укрыться от жары.

При этом квартал Медина в Тунисе, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменит своими многочисленными сувенирными лавками, где можно купить керамику ручной работы, специи, благовонии, стеклянные лампы, плетеные ковры и много чего другого. В то же время эксперты напоминают, что торг с продавцами является обычными делом в тунисской Медине, а потому туристы смело могут побороться за более выгодную цену.

Кальяри (Сардиния)

Город Кальяри, расположенный на итальянском острове Сардиния, разделен на две части. Более новая часть города существует на уровне моря, в то время как старый квартал Кастелло находится на вершине холма, до которого можно добраться по многочисленным зигзагообразным пандусам или крутым лестницам.

Особо эксперты советуют прогуляться по одной из центральных улиц города Ларго Карло Феличе с ее многочисленными кафешками с десертами на любой вкус. После этого стоит перейти на пешеходную улицу Виа Джузеппе Манно с магазинчиками, продающими преимущественно товары итальянских производителей. В конце этой улицы можно найти известняковые арочные ворота, которые ведут в знаменитый исторический квартал Кастелло. Здесь же имеется выход на усаженную пальмами террасу, с которой открывается прекрасный вид на город и гавань, а также на средневековую часть города Кальяри. При этом построенные 800 лет назад улочки в квартале Кастелло настолько узки, что остаются затененными, даже когда солнце находится прямо над ними.

Любителям природы также советуют отправиться в парк Молентаргис - охраняемые водно-болотные угодья, где обитают стаи фламинго и других водных птиц. Участок находится всего в 10-15 минутах езды от города.

Трапани (Сицилия)

Прибрежный город Трапани незаслуженно остается недостаточно популярным среди туристов. Сам по себе пешеходный исторический район Трапани действительно достаточно небольшой, и его вполне можно полностью обойти за один день.

Однако лучше отправиться на вершину горы Эриче на фуникулере или по канатной дороге. Дорога займет всего 10 минут, и отсюда откроется вид на весь Трапани. Также здесь можно будет посетить средневековый город Эриче, где в том числе расположен знаменитый норманнский замок Кастелло Ди Венере (замок Венеры) из камней с превосходным панорамным видом на скалы и ухоженными садами.

При этом отмечается, что, к сожалению, канатная дорога Трапани-Эриче работает сезонно, а потому с графиком работы стоит ознакомиться заранее. В то же время туристы, путешествующие в межсезонье, могут быстро доехать до вершины горы на такси.

Пальма (Майорка)

Город Пальма, более известный как Пальма-де-Мальорка, является главным городом и портом испанского автономного сообщества Балеарские острова, и, на самом деле, одним из крупнейших городов Испании. Знаменит в первую очередь жемчужинами, миндалем и яхтами. Название свое город получил благодаря многочисленным пальмам, растущим здесь.

Особенно специалисты рекомендуют прогуляться по арочным променадам главной торговой улицы города Авеню Джеймса III и по бульвару Пасе-де-Лас-Рамблас, который является уменьшенной версией популярного бульвара Барселоны.

В 10 минутах езды от центра города можно найти знаменитый замок Бельвер в готическом стиле, откуда открывается великолепный вид на обширную гавань Пальмы, заполненную яхтами. А в 30 минутах езды к северу от Пальмы находится горный городок Вальдемоса, расположенный вокруг монастыря. Ярко-зеленые ставни и каменные дома на склоне холма являются здесь нормой, и вместо того, чтобы использовать цифры для обозначения адресов, здесь на домах выкладывают красочные плитки, изображающие религиозные сцены. Есть в городе и коронная выпечка: coca patata (картофельный рулет, покрытый сахарной пудрой) и gato d'ametlles (миндальный торт).

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее National Geographic назвал лучшие туристические направления на весну.