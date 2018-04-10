В польском Вроцлаве на терминалах продажи билетов появился украинский язык

Таким образом транспортное предприятие Вроцлава пошло навстречу тысячам украинцев, которые живут и работают в городе.

В польском городе Вроцлав на терминалах приобретения проездных билетов и компостерах общественного транспорта ввели украиноязычную версию.

Как сообщает «Польське радіо», таким образом городское транспортное предприятие Вроцлава (MPK Wrocław) пошло навстречу тысячам украинцев, которые живут, работают и учатся в городе.

Читайте такжеКонтрабандисты два года летали в Польшу и обратно на самодельном летательном аппарате

Сейчас во Вроцлаве установлено 154 новых стационарных билетных терминала. Кроме этого, в городском транспорте есть 2,7 тысячи компостеров с функцией приобретения проездного билета в трамваях и автобусах. Все они имели три языковые версии: польскую, английскую и немецкую. Отныне доступен также украинский язык.

Новый язык в билетных терминалах также ввела компания Mennica Polska, которая отвечает в Вроцлаве за продажу билетов.

Отмечается, что на сегодня в столице Нижнесилезского воеводства живет как минимум несколько десятков тысяч граждан Украины.

Ранее сообщалось, что за пять лет украинцы удвоили свои расходы в Польше. В прошлом году украинские потребители увеличили розничную торговлю в Польше до 7,7 млрд злотых, что на 8% больше, чем в 2016 году.