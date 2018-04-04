В "Укрзализныце" объяснили отсутствие в продаже билетов на "южные" поезда на майские

17:03, 04 апреля 2018
Новости туризма
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Фото УНИАН

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Как сообщили в "Укрзализныце", когда на путях выполняются работы по содержанию инфраструктуры, на это время вносятся некоторые изменения в расписание движения поездов.

"Если идет ремонт дороги, то делают объезд. А учитывая, что на железной дороге сделать объезд невозможно, поэтому выделяются определенные временные рамки, когда ремонтники выходят на дорогу и работают. И поездам, которые в это время должны проходить, делается корректировка расписания", - отметил заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

Поэтому железнодорожники не открывают билеты на продажу, пока график не будет окончательно согласован.

По словам Красноштана, это не чрезвычайная ситуация. И уже сегодня-завтра, пообещал чиновник, билеты появятся в продаже.

"Для некоторых поездов изменения в расписании, возможно, и не будет. Возможно, будет плюс-минус пять минут", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Пасху. Всего на период праздников добавили 26 поездов.

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