Air France 3 апреля отменит четверть своих авиарейсов из-за забастовки персонала

Во Франции будет отменена часть дальнемагистральных, среднемагистральных и ближнемагистральных рейсов, больше всего - в/из Парижа.

Французская авиакомпания Air France во вторник, 3 апреля 2018 года, проведет лишь 75% своих авиарейсов, остальные 25% будут отменены из-за масштабной забастовки пилотов, бортпроводников и наземного обслуживающего персонала, анонсированной на этот день.

Читайте такжеМальтийская авиакомпания с 19 июня возобновит полеты в Киев

Как отмечается на сайте авиакомпании, в частности, речь идет о выполнении только 70% дальнемагистральных рейсов, 67% среднемагистральных рейсов в/из аэропорта «Шарль де Голль» (Париж) и 85% ближнемагистральных рейсов в/из аэропорта «Париж-Орли» и во французские провинции (туда-обратно).

Авиакомпания просит путешественников внимательно следить за расписанием рейсов и предупреждает, что в последние минуты перед вылетом могут произойти дополнительные задержки и отмены.

Кроме того, сообщается, что речь идет только о рейсах, выполняемых собственными самолетами авиакомпаний Air France или Joon, тогда как на рейсы, выполняемые из указанных аэропортов другими перевозчиками, забастовка повлиять не должна.

Отметим, масштабные страйки сотрудников транспорта, и не только авиационного, во Франции связаны с требованиями персонала поднять им зарплату.

Как сообщал УНИАН, в марте во Франции уже проходили масштабные страйки против против реформ президента Эммануэля Макрона, объединившие работников общественного сектора и железнодорожного персонала.