Настоящий кошмар для любого пассажира – обнаружить, что его зарегистрированный багаж был утерян в аэропорту.
Недавнее исследование OddsMonkey проанализировало, какие авиакомпании терябт багаж своих клиентов чаще, чем другие, а также остановило самых надежных в этом плане перевозчиков.
Чтобы составить рейтинг, эксперты проанализировали более 700 тысяч отзывов на Tripadvisor и изучили оценки из базы данных Luggage Losers, которая отслеживает прямые поставки из более чем 18 тысяч аэропортов и авиакомпаний. Всего были проанализированы 25 популярных авиакомпаний, пишет Daily Express.
Возглавляет список авиакомпаний, которые чаще всего теряют багаж пассажиров, Aer Lingus (Ирландия) – в 3,14% из 14 003 отзывов о ней упоминается утерянный багаж. Это означает, что на каждые 100 отзывов более трех пассажиров сообщали о проблемах с багажом, который не прибыл в пункт назначения.
Второй место в антирейтинге заняла Kenya Airways (Кения) – в 3,03% отзывов упоминался утерянный багаж, за ней следует Air Canada (Канада) – в 2,58% упоминались проблемы с багажом.
Вместе с тем оказалось, что популярные европейские бюджетные перевозчики, такие как Jet2, Ryanair и Wizz Air, наоборот реже всех теряли багаж – упоминания об утерянном багаже в 0,28%, 0,32% и 0,50% отзывов соответственно.
Кроме того, исследование углубилось в оценку вероятности потери багажа на основе базы данных Luggage Losers. Список с самой высокой вероятностью потери багажа возглавила Frontier Airlines (США) – степень риска составляет один из 22 пассажиров, за ней следуют Air India (Индия) и IndiGo (Индия).
Пять авиакомпаний с наибольшей вероятностью потери багажа:
- Frontier Airlines (США)
- Air India (Индия)
- IndiGo (Индия)
- British Airways (Великобритания)
- Iberia (Испания)
Пять авиакомпаний с наименьшей вероятностью потери багажа:
- Jet2 (Великобритания)
- Ryanair (Ирландия)
- easyJet (Великобритания)
- Air France (Франция)
- Wizz Air (Венгрия)
Как сообщал УНИАН, ранее в Ryanair посоветовали пассажирам избегать чемоданов определенных цветов, поскольку они чаще всего теряются в аэропортах.
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