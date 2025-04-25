За это время она объехала 15 стран мира на трех континентах.

Многие туристы признают, что путешесвия становятся все дороже и дороже, а потому они вынуждены отказываться от посещения их любимых мест для отдыха.

Однако немало туристов также не готовы отказываться от своей мечты увидеть мир, даже если у них весьма скромные финансы. Бывалая путешественница Лидия Суинскоу в своем блоге на The Standard поделилась опытом своего ультра-бюджетного путешествия более 10 лет назад, во время которого она за год посетила 15 стран на трех континентах, включая Азию и Южную Америку, с общим бюджетом 7 тысяч фунтов стерлингов (около 9,3 тысяч долларов США), тратя в среднем по 19 фунтов в день (около 25 долларов).

"Я уволилась с работы, оставив чрезвычайно интересную должность всего с 7000 фунтов стерлингов на счету. Как бы я ни обожала эту работу, я ненасытно жаждала приключений. Мне хотелось потеряться в мире, попробовать необычные фрукты, о существовании которых я никогда не знала, побродить по разнообразным ландшафтам, о которых я только читала, и обменяться историями с людьми, чей жизненный опыт радикально отличался от моего. Это было время до Instagram и TikTok, когда мир казался больше, чем сейчас. Далекие земли были не так доступны, а общение с людьми или наблюдение за другими культурами было практически невозможным", – вспоминает она.

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Девушка признается, хотя сейчас она предпочитает отдых в комфортных условиях, в тот момент своей жизни она была готова к суровым испытаниям, и эта поездка сделала ее более благодарной за базовые жизненные потребности, такие как чистая питьевая вода и безопасное место для укрытия

Также она дала несколько полезных советов путешественникам, желающим повторить ее опыт.

Ищите недорогое жилье

"Когда путешествуешь за 20 фунтов в день, хостелы не только дают возможность делиться историями и советами с другими искателями приключений, но и являются экономически необходимыми. В большинстве хорошо организованных хостелов в стоимость также включен простой завтрак, что означает, что в таких местах, как Перу или Боливия, где кровать в общежитии на ночь стоит всего 5 фунтов стерлингов, первый прием пищи также покрывается", – поясняет Лидия.

Тем же, кто не готов жить в хостелах, она советует обратить внимание на дешевые комнаты на Airbnb или проживание в семье, особенно если вы остаетесь в одном месте в течение длительного периода.

Путешествуйте медленно

Лидия советует бюджетным туристам выбирать для исследования страны с менее развитой экономикой, задерживаясь там подольше и допуская вероятность корректировки планов.

Пробуйте местную кухню (и готовьте сами)

Бюджетным туристам стоит обращать на местные базары в разных странах, покупая местные фрукты, овощи и прочие деликатесы, поскольку это помогает сократить расходы на поездку. Также сэкономить поможет приготовление еды дома вместо регулярного питания в заведениях, говорит путешественница.

Путешествуйте осознанно

"Несомненно, ужасные для планеты, авиаперелеты также быстро опустошают банковские счета. Поезда, автобусы и лодки – все это действительно хорошие варианты для длительных путешествий с ограниченным бюджетом. Автобусы – мой любимый способ исследования, поскольку путешествие по суше позволяет гораздо глубже проникнуть в душу страны благодаря длительным периодам наблюдения за повседневной жизнью", – поясняет Лидия.

Исследуйте пешком

"Такси – это верный способ мгновенно сократить небольшой бюджет, поэтому ходить везде это необходимость. И хотя спешка к следующему месту проживания под палящим солнцем и ношение 16-килограммового рюкзака много раз заставляло меня сомневаться в своем здравомыслии, это также поддерживало меня в форме в дороге и держало мои финансы под контролем", – вспоминает путещественница.

Тем временем, внутри городов она рекомендует перемещаться на местном общественном транспорте, будь то метро, ​​городской автобус или велосипед – каждый из них экологически чистый и определенно экономичный.

Сделайте свой транспорт домом

"Я не сторонник ночевок в машине (хотя я на 100% делала это на Северном острове Новой Зеландии), но настоятельно рекомендую ездить в спальных поездах или автобусах, когда поездки слишком длинные. Это не только поможет сэкономить на ночлеге, но и просыпаться в новом месте невероятно захватывающе", – советует Лидия.

Присоединяйтесь к экскурсиям по городу

Самым очевидным способом познакомиться с новым городом путешественница считает бесплатные пешеходные экскурсии, которые предлагают местные гиды-энтузиасты, стремящиеся продвигать идентичность своего родного города за пределами очевидного.

"Во многих местах предлагаются познавательные одно- или двухчасовые прогулки, во время которых можно увидеть исторические достопримечательности, интересные места и места, которые так легко пропустить, не зная местных особенностей. Хотя многие из этих прогулок бесплатны, всегда думайте о чаевых", – отмечает она.

Будьте открыты для дружеских встреч

"Попутчики, путешествующие долгое время, – это неиссякаемый источник опыта путешествий. И не только это, путешествие – это общение с людьми на одной волне, и это может привести к тому, что вас примут в их домах – то, что случалось со мной бесчисленное количество раз за год, проведенный в путешествии", – отмечает она.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная соло-туристка Кэти Лемон призналась, почему она разочаровалась в путешествиях.

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