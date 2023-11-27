Желая занять лучший столик в ресторане, гости совершенно забывают о безопасности.

Эксперт по безопасности отелей, генеральный директор и основатель Maiden Voyage Кэролин Пирсон рассказала об опасной ошибке, которую гости отелей допускают за завтраком типа "шведский стол".

"Я никогда не оставляю свою сумку за столом для завтрака", – рассказала эксперт Sun Online Travel.

Она объяснила, что гости отелей часто оставляют свои сумки на стуле, пытаясь зарезервировать столик, а после этого отправляются наполнять свои тарелки едой. И хотя "бронирование" лучшего места в столовой может показаться хорошей идеей, на самом деле это может сделать гостя мишенью для воров.

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Если гость все же хочет занять заранее столик, эксперт рекомендовала оставлять на нем вместо сумки какой-то предмет одежды.

Также Пирсон дала еще несколько советов, как обеспечить свою безопасность в отеле.

Среди прочего, она призвала отдыхающих и персонал отелей не произносить вслух номер комнаты гостя, находясь на стойке регистрации. Несмотря на то, что у персонала отеля в этом случае самые благие намерения, разглашать личную информацию в холле отеля может быть опасно. Вместо этого гостям следует попросить записать его – это не позволит другим гостям узнать, где вы спите.

Чтобы обеспечить безопасность своей комнаты ночью, Кэролин всегда берет с собой в путешествие дверной стопор стоимостью 1 фунт: "Я всегда путешествую с дверным глушителем, потому что есть отели, которые мне очень нравятся, но в них нет дополнительного замка".

В свою очередь бывшая стюардесса на Mumsnet объяснила, почему гостям следует пользоваться цепочкой на дверях отелей, когда они спят, принимают душ и одеваются.

"Отели нередко случайно бронируют номер дважды. Я много раз просыпался от того, что кто-то открывал мою дверь электронным ключом, запрограммированным для моей комнаты", – заявила она.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые грязные предметы в гостиничных номерах.

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