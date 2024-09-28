Эти города на самом деле не уступают крупным туристическим центрам по своим достоинствам, но туристы их просто не знают.

Даже самые заядлые путешественники никогда не смогут объехать все живописные уголки нашей планеты. Издание CN Traveler опубликовало список из 13 недооцененных впечатляющих мест, среди которых по крайней мере несколько точно вам не знакомы. А значит - достойны внимания.

Если вы хотите избежать большого скопления туристов, эти места могут быть именно тем, чего вы ищете. Итак, вот 13 непревзойденных и вместе с тем недооцененных городов мира.

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Эгер, Венгрия

Этот очаровательный город, расположенный на севере Венгрии в долине реки Эгер, известен своим средневековым замком и барочными зданиями. В 18 веке растущее количество церковных сооружений заслужило ему прозвище "Венгерский Рим". Глубоко под землей по всему городу простираются 60 миль туннелей, которые недавно использовались как винные погреба, хотя они также обеспечивали убежище во время турецких вторжений.

Гослар, Германия

Расположенный в горах Гарц, Гослар усеян увлекательной коллекцией фахверковых и каменных зданий 13-16 веков. Город был основан в 922 году и стал популярным местом среди первых императоров Священной Римской империи. Хотя это туристическое место, оно часто проигрывает конкуренцию другим городам страны, таким как Берлин, который находится примерно в трех часах езды.

Дея, Майорка, Испания

Майорка известна своими потрясающими пляжами, изысканной едой и легендарными вечеринками. Но Дея, расположенная на северном хребте острова, предлагает более пологую местность. Однако его тишина с годами привлекла внимание голливудских знаменитостей и артистов.

"Мы получаем актеров, политиков, музыкантов, дизайнеров. Они все приходят сюда, потому что никого не волнует, кто ты - это место, где ты можешь все время ходить без внимания", - сказала Vogue Намали Шлебергер, которая является владелицей ресторана в городе.

Многие здания являются традиционными "финками" и изготовлены из камня и других местных материалов.

Лицзян, Китай

Лицзян является частью китайской провинции Юньнань, одного из самых красивых природных районов страны. Старый город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и домом для многих архитектурных стилей, охватывающих различные исторические периоды времени и культуры. Многие здания, которые датируются концом 13 века, сочетают элементы архитектуры хань и занг, хотя город также славится своей планировкой, которую ЮНЕСКО описывает как "экологичную" со "здоровым геометрическим соотношением".

Прочида, Италия

Названная культурной столицей Италии в 2022 году, Прочида все еще остается одной из самых забытых частей страны. Расположенный в Неаполитанском заливе, остров часто находится в тени Искьи и Капри, и он в основном остается вне внимания туристов. Колоритная община наполнена мощеными улицами, рыбацкими деревнями и потрясающими видами на Средиземное море.

Схидам, Нидерланды

Схидам является более крупным городом, но все же заслуживает место в этом списке, благодаря своему историческому центру и живописным каналам. Этот район, расположенный к западу от Роттердама, особенно известен как центр винокурения и дом многих огромных ветряных мельниц.

Сими, Греция

Этот кусочек рая известен своей индустрией морских губок. Сими является частью островов Додеканес, но часто игнорируется в пользу соседних Родоса или Коса. Согласно греческой мифологии, остров был местом рождения трех Граций и получил свое название от нимфы Сими.

Гардая, Алжир

В пустыне Сахара на левом берегу Вади Мзаб лежит Гардая, город, который восходит к 11 веку. Его основали вокруг пещеры, в которой, как говорят, жила Дайя, святая женщина. Город состоит из глиняных домов, которые окружают центральную мечеть в виде пирамиды.

Нагано, Япония

Этот японский город принимал зимнюю Олимпиаду 1998 года. Город, который часто забывают из-за таких известных городов страны, как Токио, Киото или Осака. Он известен своими видами спорта на открытом воздухе, такими как пешие прогулки, катание на горных велосипедах, лыжи и сноуборд. Однако традиционные деревянные здания также впечатляют и, безусловно, достойны изучения.

Эшленд, Орегон, США

Эшленд расположен в районе реки Роуг в Южном Орегоне. Как и большая часть тихоокеанского северо-западного региона, эта часть США известна своей природной красотой, которая включает в себя парк Литиа и парк Северной горы, очерченный лиственной растительностью и красивыми водными путями. Этот студенческий город, где находится Университет Южного Орегона, также известен Орегонским Шекспировским фестивалем, местным репертуарным театром, который предлагает множество спектаклей, не ограничиваясь только Бардом.

Орвието, Италия

Если вы путешествуете по Италии, посетите Орвието. Примерно в полутора часах к северу от Рима и в двух часах к югу от Флоренции, небольшой город построен на холме. Надземные достопримечательности включают Дуомо ди Орвието, итальянский готический собор с потрясающими фресками и Торре дель Моро Орвието, часовую башню 13 века. Однако есть также мир, который стоит открыть под землей, где мили этрусских пещер и тоннелей петляют под городом.

Кахамарка, Перу

В прошлом Кахамарка была городом инков, а сейчас его главной прелестью является барочная колониальная архитектура времен испанской колонии. Однако все еще есть много доказательств доиспанского прошлого города, в том числе Вентанильяс де Комбайя, доинковский некрополь с нишами, высеченными в камне.

Свакопмунд, Намибия

Свакопмунд, прибрежный город к западу от Виндхука, выходит на Атлантический океан. Значительная часть города представлена немецкой колониальной архитектурой XIX века, поскольку он был основан в 1892 году как главная гавань немецкой Юго-Западной Африки. Рыбалка является основным центром туристического интереса, а также Свакопмундский маяк и Свакопмундский музей достойны посещения.

Другие интересные туристические направления

Как писал УНИАН, в Марселе, который в последнее время набирает небывалую популярность вопреки своей репутации "худшего города Франции", есть богемный район Нотр-Дам-дю-Мон. В 2024 году его признали лучшим городским районом в мире.

Также мы рассказывали о лучшем городе в мире для пеших прогулок, где все достопримечательности - на расстоянии 800 метров.

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