На первый взгляд, выглядит как обычный смартфон. Но фишка в том, что экран, доходя до нижней грани, там не заканчивается.

Компания Hisense придумала смартфон с довольно необычной реализацией гибкого дисплея. Подобных устройств на рынке пока не было, но и не факт, что в ближайшее время будут.

На первый взгляд, выглядит как обычный смартфон. Но фишка в том, что экран не заканчивается у нижней грани, а плавно переходит на заднюю часть корпуса. Вторая половина задника отведена под массивный блок камер с четырьмя модулями, включая перископный, и плоской вспышкой.

Когда такое устройство появится в продаже (и появится ли вообще), в Hisense пока не говорят. Пока смартфон существует только в виде патентных изображений.

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Отметим, что пару лет назад компания Xiaomi анонсировала на то время революционный смартфон под названием Mi MIX Alpha. У него тоже был двусторонний экран, но заворачивался он на задник не с нижней части, а с боковых граней. Впрочем, коммерческим продуктом он так и не стал.

В ближайшие годы нас ждет наплыв устройств с гибким экраном

Ранее в Motorola показывали концепт уникального смартфона с выдвигающимся вверх экраном. По нажатию кнопки на боковой панели дисплей смартфона увеличивается с 5 до 6,5 дюйма в высоту.

В TECNO представили свое видение складного смартфона в виде концептуальной модели Phantom Vision V, у которой основной дисплей одновременно складной и раздвижной. В полностью раскрытом формате он превращается в 10.1-дюймовый планшет.

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