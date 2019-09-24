Xiaomi Mi Mix Alpha: представлен первый в мире смартфон с 108 Мп камерой и экраном на 180% площади (фото, видео)
Компания Xiaomi представила один из самых оригинальных смартфонов 2019 года, который получил название Mi Mix Alpha. Девайс не только получил дисплей, который занимает 180,6% площади корпуса, но и стал первым в мире смартфоном с 108 Мп камерой.
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Xiaomi Mi Mix Alpha – это смартфон, практически весь корпус которого занимает дисплей, за исключением небольшой полосы для камеры на тыльной стороне. Экран полностью лишен вырезов и отверстий, и заменяет динамик за счет проводимости звука, пишет 24tv.ua.
Более того, дисплей способен пропускать звук, а клавиши управления спрятаны под ним же. Специально для заднего дисплея компания разработала отдельный интерфейс, который предлагает ряд виджетов и полезных утилит.
Xiaomi отказалась от дополнительной селфи-камеры, поскольку ее роль взяла на себя основная, которая, к слову, получила впечатляющее разрешение в 108 Мп. Таким образом Xiaomi Mi Mix Alpha стал первым устройством с подобным сенсором. Физический размер сенсора составляет 1/1,33, что значительно больше используемых сенсоров в iPhone 11 Pro Max и Huawei Pro P30.
Максимальное разрешение фотографий составляет 12 032х9024 пикселей. Всего модулей камеры три: 108, 20 и 12 Мп.
Mi Mix Alpha получил флагманский процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, поддержку быстрой 40-ваттной зарядки и аккумулятор емкостью 4050 мАч. Смартфон совместим с сетями пятого поколения 5G. Реализована и функция быстрой беспроводной зарядки.
Стоимость Xiaomi Mi Mix Alpha составляет 2 830 долларов (около 69 000 гривень). Смартфон выйдет в конце декабря 2019.
Как сообщал УНИАН, компания Xiaomi сегодня на пресс-конференции в Шанхае представила также новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Внешне новый Xiaomi Mi 9 Pro 5G выглядит как оригинальная модель Xiaomi Mi 9, вышедшая в начале года, а все изменения сосредоточены внутри корпуса.