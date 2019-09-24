Xiaomi Mi Mix Alpha: представлен первый в мире смартфон с 108 Мп камерой и экраном на 180% площади (фото, видео)

Xiaomi Mi Mix Alpha – это смартфон, практически весь корпус которого занимает дисплей, за исключением небольшой полосы для камеры на тыльной стороне.

Компания Xiaomi представила один из самых оригинальных смартфонов 2019 года, который получил название Mi Mix Alpha. Девайс не только получил дисплей, который занимает 180,6% площади корпуса, но и стал первым в мире смартфоном с 108 Мп камерой.

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Xiaomi Mi Mix Alpha – это смартфон, практически весь корпус которого занимает дисплей, за исключением небольшой полосы для камеры на тыльной стороне. Экран полностью лишен вырезов и отверстий, и заменяет динамик за счет проводимости звука, пишет 24tv.ua.

Более того, дисплей способен пропускать звук, а клавиши управления спрятаны под ним же. Специально для заднего дисплея компания разработала отдельный интерфейс, который предлагает ряд виджетов и полезных утилит.

Xiaomi отказалась от дополнительной селфи-камеры, поскольку ее роль взяла на себя основная, которая, к слову, получила впечатляющее разрешение в 108 Мп. Таким образом Xiaomi Mi Mix Alpha стал первым устройством с подобным сенсором. Физический размер сенсора составляет 1/1,33, что значительно больше используемых сенсоров в iPhone 11 Pro Max и Huawei Pro P30.

Максимальное разрешение фотографий составляет 12 032х9024 пикселей. Всего модулей камеры три: 108, 20 и 12 Мп.

Mi Mix Alpha получил флагманский процессор Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, поддержку быстрой 40-ваттной зарядки и аккумулятор емкостью 4050 мАч. Смартфон совместим с сетями пятого поколения 5G. Реализована и функция быстрой беспроводной зарядки.

Стоимость Xiaomi Mi Mix Alpha составляет 2 830 долларов (около 69 000 гривень). Смартфон выйдет в конце декабря 2019.

Как сообщал УНИАН, компания Xiaomi сегодня на пресс-конференции в Шанхае представила также новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Внешне новый Xiaomi Mi 9 Pro 5G выглядит как оригинальная модель Xiaomi Mi 9, вышедшая в начале года, а все изменения сосредоточены внутри корпуса.