Теперь контент в разрешении 1080p с высокой частотой кадров будет доступен лишь платным подписчикам.

В последние пару лет за YouTube можно заметить определенный застой. Самый главный в мире видеохостинг вносит не так много функциональных изменений, акцентируя основное внимание на монетизации платформы.

Так, например, на днях стало известно о том, что разработчики решили сделать платной ранее бесплатную опцию. Речь идет о возможности смотреть видео в высоком качестве, пишет Android Police.

Согласно источнику, у некоторых зрителей YouTube в меню выбора качества ролика появилась новая строка – 1080p Premium. Тем, у кого отсутствует подписка Premium, будет доступно лишь "обычное" 1080p без повышенного битрейта.

Видео дня

По всей видимости, речь идет о повышенной частоте кадров, то есть вариант 1080p/60fps будет доступен только для пользователей платной подписки YouTube Premium, тогда как стандартное разрешение 1080p/30fps останется доступно всем.

Нечто подобное YouTube уже пытался провернуть с 4K-видео, ограничив их просмотр без премиум-подписки. Судя по всему, маркетологам показалось это слишком мелко, и они решили попробовать "прощупать" более популярный вариант. Качество 1080p довольно востребовано, поскольку для большинства современных гаджетов это минимально комфортная планка разрешения для видео.

Добавим, что в США подписка YouTube Premium стоит $12 в месяц. Она отключает всю рекламу на платформе, открывает фоновое прослушивание в основном YouTube-клиент, а также активирует доступ к офлайн-загрузкам.

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