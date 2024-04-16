Видеоплатформа YouTube будет бороться со сторонними приложениями, которые позволяют смотреть видео без рекламы. Как сообщает 9to5Google, теперь пользователи, которые используют сторонние приложения, будут получать оповещения об ошибке в виде сообщения "Следующий контент недоступен в этом приложении" или столкнутся с проблемой буферизации.
"Мы хотим подчеркнуть, что наши условия не позволяют сторонним приложениям выключать рекламу, поскольку это лишает создателя вознаграждения за просмотр, а реклама на YouTube помогает поддерживать создателей и позволяет миллиардам людей по всему миру пользоваться стриминговым сервисом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пользователям, которые предпочитают контент без рекламы, предлагают выбрать YouTube Premium.
"Когда мы найдем приложение, которое нарушает эти условия, мы примем соответствующие меры для защиты нашей платформы, создателей и зрителей", - добавили в YouTube.
Видеоплатформа YouTube - последние новости
23 февраля сообщалось, что YouTube получил новый дизайн. Из-за этого часть пользователей YouTube просили вернуть все, как было.
В конце марта стало известно, что YouTube научился выделять самые интересные моменты видео. Google начала тестировать функцию в YouTube, которая дает возможность пропустить вступительную часть ролика и подсветить самое главное.
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