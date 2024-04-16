Пользователям, которые предпочитают контент без рекламы, предлагают выбрать платную версию YouTube.

Видеоплатформа YouTube будет бороться со сторонними приложениями, которые позволяют смотреть видео без рекламы. Как сообщает 9to5Google, теперь пользователи, которые используют сторонние приложения, будут получать оповещения об ошибке в виде сообщения "Следующий контент недоступен в этом приложении" или столкнутся с проблемой буферизации.

"Мы хотим подчеркнуть, что наши условия не позволяют сторонним приложениям выключать рекламу, поскольку это лишает создателя вознаграждения за просмотр, а реклама на YouTube помогает поддерживать создателей и позволяет миллиардам людей по всему миру пользоваться стриминговым сервисом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователям, которые предпочитают контент без рекламы, предлагают выбрать YouTube Premium.

Видео дня

"Когда мы найдем приложение, которое нарушает эти условия, мы примем соответствующие меры для защиты нашей платформы, создателей и зрителей", - добавили в YouTube.

Видеоплатформа YouTube - последние новости

23 февраля сообщалось, что YouTube получил новый дизайн. Из-за этого часть пользователей YouTube просили вернуть все, как было.

В конце марта стало известно, что YouTube научился выделять самые интересные моменты видео. Google начала тестировать функцию в YouTube, которая дает возможность пропустить вступительную часть ролика и подсветить самое главное.

Вас также могут заинтересовать новости: