Судя по всему, замедление работы видеоплатформы связано с новыми мерами Google против блокировщиков рекламы.

С начала 2024-го многие пользователи YouTube начали жаловаться на тормоза и медленную работу веб-версия сайта. Особенно это ощущается при переходе в полноэкранный режим. С проблемами столкнулись как украинцы, так и юзеры из других стран с самыми разными браузерами.

Пользователи довольно быстро выявили, что дело в блокировщиках рекламы, в частности, AdBlock. Когда он работает, видео и обычные страницы загружаются заметно дольше, даже если интернет работает стабильно. Тогда как после его отключения, YouTube сразу же перестает тормозить.

Как пишет 9To5Google, это происходит из-за искусственного тайм-аута в коде YouTube, который замедляет загрузку и делает просмотр некомфортным, если у пользователя в браузере установлен блокировщик рекламы.

Видео дня

Напомним, что начиная с прошлой осени, YouTube развернул широкомасштабную борьбу с блокировщиками рекламы. Пользователям начали приходить предупреждения, предлагающее отключить блокировщики рекламы и смотреть видеоролики с ней. Или же перейти на платную версию YouTube Premium.

Сперва в YouTube запустили эту функцию в экспериментальном режиме, но теперь, судя по всему, в компании прибегли к более радикальным мерам.

Пока что ограничение в основном затрагивает тех зрителей, у кого установлен AdBlock. Например, uBlock Origin по-прежнему стабильно работает в YouTube. В любом случае, в скором времени смотреть любой контент без рекламы станет все сложнее.

А летом 2024 года в Chrome и других браузерах на движке Chromium и вовсе исчезнет возможность блокировать рекламу. И, как ожидается, единственной альтернативой останется переход на Mozilla Firefox, где расширения работают в штатном режиме.

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