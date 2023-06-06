Xiaomi 13 Ultra получил наиболее передовые решения в индустрии и на сегодня может считаться одним из самых навороченных устройств в принципе.

Компания Xiaomi объявила о начале продаж в Европе своего "суперфлагмана" 13 Ultra. Он получил самую мощную начинку на сегодняшний день, рекордный дисплей и передовые камеры от Leica.

За пределами Китая Xiaomi 13 Ultra предлагается по цене 1499 евро (~59 000 грн) только в одной комплектации и двух расцветках – 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ в оливково-зеленом или черном цвете. Дата поступления устройства в продажу в Украине пока не называется.

Портал NotebookCheck сообщает, что некоторые ретейлеры уже продают смартфон по сниженной цене, ставя его на один уровень с Xiaomi 13 Pro, который на официальном сайте Xiaomi предлагается за 1399 евро. Отметим, что за новенький iPhone 14 Pro Max с 512 Гбайт тоже просят 1399 евро, однако он располагает только 6 Гбайт оперативной памяти.

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Xiaomi 13 Ultra – "убийца" флагманов Apple и Samsung

На фоне конкурентов флагман Xiaomi выделяется "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер: сразу 4 сенсора по 50 Мп каждый с "самой продвинутой" оптикой от Leica. Еще смартфон получил самый яркий дисплей в мире – пиковое значение составляет 2600 нит. Это больше, чем у iPhone 14 Pro Max на 600 нит.

Основные спеки такие – 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и батарея на 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой 90 Вт – на 100% аккумулятор заряжается за 35 минут. Флагман работает на Android 13 с MIUI 14.

В Китае Xiaomi 13 Ultra моментально стал бестселлером. Также он является лучшим смартфоном по итогам пользовательского голосования, набрав 96% позитивных отзывов. Жителям Поднебесной также доступен уникальный аксессуар для Xiaomi 13 Ultra, превращающий смартфон в камеру.

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