Первое место, по мнению пользователей, разделили между собой устройства Xiaomi и Realme.

Создатели популярного бенчмарка АnTuTu опубликовали новый отчет, демонстрирующий свежий рейтинг удовлетворенности пользователей Android-смартфонов. Он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы пользователей.

Первое место разделили между собой Realme 10 Pro Plus и Xiaomi 13 Ultra с показателем удовлетворенности 96,36%. Если первый занял свое место в среднем ценовом сегменте, то аппарат "Сяоми" является самым навороченным (и дорогим) камерофоном на рынке.

Третье место досталось еще одному флагману Find X6 Pro от китайского бренда Oppo. Он набрал 94,31% позитивных отзывов. Далее по списку расположились Magic5 Pro и Xiaomi 13 Pro – оба смартфона имеют рейтинг свыше 93% и могут похвастаться топовым железом и качественными камерами.

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Остальные позиции в топ-10 выглядят так:

Honor X40 GT – 93,17%

vivo X90 Pro Plus – 92,07%

Nubia Z50 Ultra – 92,26%

Galaxy S23 Ultra – 91,65%

OnePlus 11 – 91,26%

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет ASUS ROG Phone 7 Ultimate, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку. На втором месте разместился OPPO Find X6 Pro, а замкнул тройку Red Magic 8 Pro+.

Также публиковали интересный рейтинг самых простых и сложных моделей смартфона для самостоятельного ремонта дома. Как оказалось, Asus производит самые простые для починки аппараты, а Sony – самые сложные.

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