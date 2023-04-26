За 115 долларов к смартфону можно докупить специальный чехол со сменными фильтрами на камеру и ручкой как у фотоаппарата.

Вместе с Xiaomi 13 Ultra компания выпустила для смартфона специальный набор аксессуаров, который был создан совместно с инженерами Leica. Он позволяет за считанные секунды превратить смартфон в цифровую камеру.

В интернете выложили реальные фото аксессуара. Набор для фотосъемки включает в себя защитный чехол, покрытый нанокожей, и беспроводную ручку как у фотоаппаратов. Также покупатель получает двухступенчатую кнопку, обеспечивающую лучшую фокусировку и съемку.

Кроме того, к камере Xiaomi 13 Ultra можно прикрепить светофильтры на 67 мм. В дополнение к этим функциональным аксессуарам в этот профессиональный набор для фотосъемки также входит крышка объектива, ремешок и прочие аксессуары, которые обычно используются в полноценных камерах.

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На старте продаж такой комплект стоил 799 юаней (~4200 грн), потом официальный ценник подняли до 999 юаней (~5300 грн). Вместе с тем китайские спекулянты скупили первую партию фотонаборов для Xiaomi 13 Ultra и теперь продают их в два раза дороже, пишет MyDrivers.

Подробней о Xiaomi 13 Ultra

На фоне конкурентов смартфон выделяется "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер: сразу четыре сенсора по 50 Мп каждый с "самой продвинутой" оптикой от Leica.

Еще 13 Ultra теперь является новым рекордсменом по яркости экрана – пиковое значение составляет 2600 нит. Предыдущим рекордсменом по яркости дисплея был Oppo Find X6 Pro – его экран показывает 2500 нит.

В Китае стоимость аппарата начинается от 5999 юаней (около 32 000 грн). Ранее компания уже подтвердила, что камерофон выйдет и на глобальном рынке, но когда именно это произойдет, не сообщается.

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