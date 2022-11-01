Благодаря этой технологии в корпус смартфона можно вместить еще больше камеры.

Новое поколение смартфонов получило мощные камеры, но размеры оптики заставляют производителей создавать крупные модули, выпирающие из корпуса на несколько миллиметров, а то и больше – чего только стоит модуль в новых айфонах.

Исправить эту ситуацию взялись в Xiaomi. Производитель запатентовал новую конструкцию поворотной камеры для смартфона, которая уже была одобрена и опубликована китайским регулятором.

Принцип работы следующий: в сложенном состоянии блок камеры полностью прячется в корпусе смартфона и никак не выступает за пределы задней панели. Однако как только пользователю нужно будет сделать снимок, блок целиком поворачивается на 90 градусов. Благодаря этой технологии в корпус смартфона можно вместить еще больше камеры.

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Плюсов у данной конструкции куча. Сама камера больше не выпирает и не царапается. Более того такие смартфоны будут заметно тоньше, так как блоки камер расположены не классическим способом.

Впрочем, пока сложно наверняка сказать, когда мы увидим подобный смартфон на деле. Как показывает практика, от регистрации патента до налаживания массового производства может пройти приличное время.

Какой Xiaomi взять в 2022 году

Ранее УНИАН делился топом наиболее качественных смартфонов Xiaomi уходящего года по мнению редакции Gizchina. Определяли их на основе камер, производительности, батареи, цены и общего впечатления от использования.

Звание лучшего флагмана китайского производителя ожидаемо досталось Xiaomi 12 Pro. Лучшим среднебюджетным смартфоном признали Xiaomi 12 Lite, а лучшим бюджетным – Redmi Note 11 Pro+.

Напомним, накануне Xiaomi пополнила ассортимент своих беспроводных наушников крайне необычной моделью – Bone Conduction. Они выделяются на фоне конкурентов уникальной технологией передачи звука, который проходит через кости черепа, а не по воздуху.

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