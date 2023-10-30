Пока что эта "фишка" работает на смартфонах Xiaomi 14 с HyperOS, но позже, как ожидается, доберется и до других гаджетов.

Недавний анонс линейки смартфонов Xiaomi 14 был встречен с большой помпой благодаря первоклассным техническим характеристикам и функциям. Однако во время презентации некоторым фишкам, включая UltraSpace, уделили совсем мало времени.

UltraSpace – это новая технология китайского производителя, предназначенная для небольшого увеличения памяти без использования флеш-карт. Например, у Xiaomi 14 Pro с 256 ГБ памяти фактически будет 264 ГБ памяти, а у Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro с 512 ГБайт – 528 ГБ, сообщает Gizmochina.

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Реализовано это так: у каждого чипа флеш-памяти есть область, зарезервированная для Over-Provisioning, которая используется для повышения скорости работы устройства. Инженеры Xiaomi нашли способ освободить это дополнительное пространство, не жертвуя при этом производительностью и надежностью.

Пока что данная технология работает только на смартфонах серии Xiaomi 14 с HyperOS. Впрочем, как уже подтверждено, многие из нынешних смартфонов с MIUI в ближайшие месяцы получат новую ОС. Тогда, по идее, и в этих моделях станет доступна UltraSpace.

Главное изменение в HyperOS по сравнению с MIUI заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке. Ранее в сети публиковался большой список гаджетов, которые должны получить поддержку HyperOS.

Напомним, представленные накануне модели Xiaomi 14 не только первыми получили новую прошивку HyperOS, они также оснащены самым топовым Snapdragon 8 Gen 3 и первыми в мире дисплеями с яркостью 3000 нит. А рамки у них тоньше, чем у iPhone 15 Pro.

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