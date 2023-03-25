Характеристики у новинки скромные, но и стоит она всего 80 долларов.

Китайский техногигант Xiaomi вывел на рынок два новых смартфона от своего суббренда Redmi – Redmi A2 и Redmi A2+. Это, пожалуй, одни из самых дешевых моделей бренда.

Внешне и по начинке телефоны похожи. У обоих смартфонов спереди находится 6,52-дюймовый IPS с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Задняя часть покрыта текстурой "под кожу".

В качестве аппаратной основы Redmi A2 и A2+ используют процессор MediaTek Helio G36 в паре с 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. За "питание" телефонов отвечает батарея на 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Соответствующий блок питания идет в комплекте. Правда зарядка осуществляется через устаревший порт microUSB.

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Есть две камеры: основная на 8 Мп и датчик глубины 2 Мп. "Фронталка" расположена в каплевидном вырезе и имеет разрешение 5 Мп. Также оба смартфона примечательны тем, что они работают на чистом Android 12 без фирменной оболочки MIUI. Redmi A2+ отличается от своего собрата наличием датчика отпечатков пальцев, который находится сзади.

Пока что смартфоны представлены для рынка Индии, но их релиз должен позже состояться и в других странах. Цены на обычный Redmi A2 начинаются с 6499 рупий (~2900 грн).

А меж тем сама Xiaomi уже в самое ближайшее время собирается представить свой новый флагманский смартфон с камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. По словам инсайдеров, новинка получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех".

Ожидается, что в Китае Xiaomi 13 Ultra будет стоить 8000 юаней, или примерно 42 500 грн за версию 12 ГБ+512 ГБ. Это на 1000 юаней дороже предшественника в лице Xiaomi 12S Ultra в такой же конфигурации.

Напомним, что предшественник Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

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