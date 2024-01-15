По слухам, у смартфона будет сразу две версии: с обычным селфи-сенсором и с "невидимым".

До запуска Xiaomi 14 Ultra осталось пару месяцев, поэтому в сети появляется все больше информации о топовом камерофоне китайской компании, который составит конкуренцию iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra. Портал GSMChina опубликовал пачку слухов о девайсе.

Источник пишет, что Xiaomi 14 Ultra получит подэкранную фронтальную камеру. Точнее, у смартфона будет две версии: с обычным селфи-сенсором и с "невидимым". При этом в плане "железа" они будут идентичные.

К слову, эта технология не нова для Xiaomi. У компании уже есть смартфоны с подэкранной камерой – например, Xiaomi MIX 4, выпущенный еще в 2021 году.

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В целом, Xiaomi 14 Ultra должен получиться крайне уникальным камерофоном. Есть данные, что вместо одного телеобъектива Xiaomi установит сразу два, которые дополнят основной 50-Мп датчик Sony LYT-900 и сверхширокоугольный датчик – все по 50 мегапикселей.

Также увеличится емкость аккумулятора, а аппаратной основой телефона станет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – он уже используется в Xiaomi 14 и 14 Pro. А в топовой конфигурации у Xiaomi 14 Ultra будет накопитель на 1 ТБ.

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra дебютирует в марте-апреле. Стоит отметить, что предшественника в лице Xiaomi 13 Ultra анонсировали в середине апреле 2023. На фоне конкурентов он выделяется "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер. Также на момент выхода флагман мог похвастаться самым ярким экраном на рынке.

Xiaomi начала 2024 год, представив "народный" середняк Poco X6 Pro с мощным железом и самый дешевый роутер на рынке с поддержкой Wi-Fi 7.

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