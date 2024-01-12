Новый мощный стандарт Wi-Fi 7 официально сертифицировали буквально на днях.

В этом году на рынке появится много гаджетов с поддержкой нового стандарта Wi-Fi, и для них понадобится соответствующий роутер. Такой представила корпорация Xiaomi, который сможет позволит себе каждый пользователь.

Модель BE 3600 станет самым дешевым роутером компании с поддержкой Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be). Девайс поступит в продажу уже 30 января по цене 299 юаней или 43 доллара, пишет портал Gizmochina.

Известно, что новинка получит 4-ядерный чипсет Qualcomm, высокоскоростной сетевой порт (2.5 Гбит/с) и возможности системы IoT для управления гаджетами умного дома. Это уже четвертый роутер с поддержкой Wi-Fi 7 в ассортименте Xiaomi. Предыдущие стоили от $100.

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Напомним, стандарт Wi-Fi 7 официально запустили буквально на днях. Новая технология почти в пять раз быстрее Wi-Fi 6, а также стабильнее и надежнее.

Однако ценность Wi-Fi 7 выходит за рамки простого увеличения скорости. Новый стандарт обеспечит большую пропускную способность сети и еще ниже задержки. Это будет иметь неоценимое значение для "иммерсивного опыта" в онлайн играх и беспроводных VR-гарнитурах, а также для потокового видео.

Ожидается, что первым смартфоном с поддержкой Wi-Fi 7 станет Samsung Galaxy S24. Анонс флагманской серии ожидается в январе. Также поддержку нового стандарта называют одним из весомых преимуществ будущего iPhone 16 над iPhone 15, вышедшим в сентябре 2023 года.

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