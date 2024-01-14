Будущие флагманы будут получать новое ПО не пять лет, а все семь, следует из утечки промоматериалов.

Одним из явных преимуществ iPhone над Android-смартфонами является намного более длительная поддержка программного обеспечения со стороны производителя. Однако, в случае с будущими флагманами Samsung, это преимущество Apple будет нивелировано.

Появилась информация, что смартфоны Samsung Galaxy S24 будут обновляться не пять лет, как обычно, а все семь лет. То есть, все три модели будут обновляться вплоть до 2031 года, когда выйдет Android 21, пишет Android Headlines.

Такую же политику ведет Google в отношении смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro. В настоящий момент семь лет на рынке Android-смартфонов не предлагает ни один из производителей.

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Apple, как правило, обновляет Айфоны минимум 5 лет. Например, iPhone XS, XS Max и XR, выпущенные в 2018 году, тоже обновились до свежей iOS 17. А вот iPhone 8 и iPhone X были актуальными шесть лет – Apple прекратила их поддержку в 2023-м. Правда, тут стоит отметить, что компания стабильно выпускает патчи безопасности iOS даже для 10-летних айфонов.

В cеть также попали "живые" фото Samsung Galaxy S24 Ultra с титановой рамкой. Судя по всему, использование титана в дизайне смартфонов будет новым трендом после выпуска iPhone 15 Pro. В свою очередь базовые S24 и S24+ останутся алюминиевыми.

Презентация серии Samsung Galaxy S24 намечена на 17 января 2024. За неделю до анонса секретов почти не осталось: нам уже известны характеристики, дизайн и даже европейские цены.

Ранее стало известно, что у Samsung Galaxy S24 будет серьезный минус и для некоторых он может быть критичным. В Европе версии S24 и S24 Plus получат процессор Exynos 2400 – это фирменные чипы от Samsung, которые слабее конкурентов от Qualcomm.

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