Подтвердились обновленный дизайн тыльной камеры и плоские грани корпуса в стиле iPhone.

Меньше чем за неделю до релиза линейки Xiaomi 14 представители компании опубликовали первые официальные изображения грядущих флагманов. Подтвердились обновленный дизайн тыльной камеры и плоские грани корпуса в стиле iPhone.

В основной камере четыре фотомодуля, маркировка Leica осталась на месте. Правда круглые модули внутри блока стали массивнее, из-за чего смартфоны выглядят менее аккуратно, чем предшественник.

Еще Xiaomi отдельно рассказала про основную камеру Xiaomi 14. Говорится про "самый совершенный оптический объектив в области мобильной съемки Leica Summilux", а также про новый датчик изображения размером 1/1,31 дюйма и пикселями 1,2 мкм, которые будут объединяться в 2,4 мкм.

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Начинка тоже обновится – это будут первые смартфоны на базе нового флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. А экраны смартфонов предложат пиковую яркость до 2800 нит – они будут удерживать рекорд до выхода OnePlus 12, которому приписывают 3000 нит.

Премьера Xiaomi 14 и 14 Pro ожидается уже до конца октября. Это необычно, потому что в прошлом и позапрошлом годах китайская фирма анонсировала свои флагманы в декабре.

До этого инсайдеры раскрыли все характеристики обычной и Pro-модели. Они первыми получат HyperOS, новую операционную систему, которая заменит MIUI.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила один из самых доступных мониторов в своем классе. Это уникальный девайс за 70 долларов, который подойдет как для решения офисных и домашних задач, так и для видеоигр.

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