Опубликованы первые официальные изображения Xiaomi 14 / фото Xiaomi

Меньше чем за неделю до релиза линейки Xiaomi 14 представители компании опубликовали первые официальные изображения грядущих флагманов. Подтвердились обновленный дизайн тыльной камеры и плоские грани корпуса в стиле iPhone.

В основной камере четыре фотомодуля, маркировка Leica осталась на месте. Правда круглые модули внутри блока стали массивнее, из-за чего смартфоны выглядят менее аккуратно, чем предшественник. 

Еще Xiaomi отдельно рассказала про основную камеру Xiaomi 14. Говорится про "самый совершенный оптический объектив в области мобильной съемки Leica Summilux", а также про новый датчик изображения размером 1/1,31 дюйма и пикселями 1,2 мкм, которые будут объединяться в 2,4 мкм.

Видео дня

фото Xiaomi

Начинка тоже обновится – это будут первые смартфоны на базе нового флагманского чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. А экраны смартфонов предложат пиковую яркость до 2800 нит – они будут удерживать рекорд до выхода OnePlus 12, которому приписывают 3000 нит.

Фото Xiaomi 14 24 октября 2023
Фото Xiaomi 14 24 октября 2023
Фото Xiaomi 14 24 октября 2023
Фото Xiaomi 14 24 октября 2023

Премьера Xiaomi 14 и 14 Pro ожидается уже до конца октября. Это необычно, потому что в прошлом и позапрошлом годах китайская фирма анонсировала свои флагманы в декабре.

До этого инсайдеры раскрыли все характеристики обычной и Pro-модели. Они первыми получат HyperOS, новую операционную систему, которая заменит MIUI.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила один из самых доступных мониторов в своем классе. Это уникальный девайс за 70 долларов, который подойдет как для решения офисных и домашних задач, так и для видеоигр.

Вас также могут заинтересовать новости: