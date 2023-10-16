Как и ожидалось, это будет первый смартфон на рынке с процессором Snapdragon 8 Gen 3. А еще он получит самый яркий в мире экран.

За пару недель до анонса Xiaomi 14 в сети опубликовали все характеристики стандартной модели. Корпорация торопится – Qualcomm представит процессор Snapdragon 8 Gen 3 24 октября, а Xiaomi объявила, что первой выпустит смартфон на базе флагманского чипа.

Утечка подтверждает, что это будет один из первых смартфонов с процессором Snapdragon 8 Gen 3. А еще телефон предложит экран OLED с пиковой яркостью 2800 нит – это рекорд на рынке смартфонов.

Характеристики Xiaomi 14:

Экран: 6,44", OLED, 12 бит, 1,5K, 120 Гц, 2800 нит, Dolby Vision, HDR10+

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Память: ОЗУ LPDDR5x, ПЗУ UFS 4 (объем пока неизвестен).

Камера: 50 Мп (основная), 50 Мп (сверхширокоугольная), 50 Мп (телеобъектив)

Аккумулятор: 4600 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, беспроводная 50 Вт, обратная 10 Вт

Также на постере показан дизайн Xiaomi 14. На тыльной стороне рядом со вспышкой виднеется надпись Leica. Основная камера получит сенсор OmniVision OV50H формата 1/1,28". Также на изображении упоминается система жидкостного охлаждения VC и влагозащита IP68.

Видео дня

Премьера Xiaomi 14 и 14 Pro ожидается в конце этого месяца. Это необычно, потому что в прошлом и позапрошлом годах китайская фирма анонсировала свои флагманы в декабре.

До этого инсайдеры раскрыли все характеристики Pro-модели и показали свежие рендеры – обновленный дизайн понравится не всем. Также, по слухам, вместе с флагманской серией производитель представит совершенно новую ОС, которая придет на смену MIUI.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила один из самых доступных мониторов в своем классе. Это уникальный девайс за 70 долларов, который подойдет как для решения офисных и домашних задач, так и для видеоигр.

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