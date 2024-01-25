В будущем пользователям не придется устанавливать десятки программ для поддержания связи с друзьями и знакомыми.

WhatsApp готовится к кроссплатформенному будущему: скоро через него можно будет писать пользователям Telegram, Discord и других мессенджеров.

В последней бета-версии WhatsApp появился новый раздел "Сторонние чаты", в который можно добавлять чаты из других мессенджеров. Функцию уже тестируют, но когда она станет доступна всем, пока неизвестно.

В этот раздел будут приходить сообщения из других мессенджеров даже от тех аккаунтов, которые не зарегистрированы в WhatsApp. В бета-версию уже добавлена совместимость с Telegram и Discord, а со временем появится поддержка вообще всех мессенджеров: Viber, iMessage, Signal и других.

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Такое нововведение обусловлено новым законом о крупных монополиях. В его рамках Apple должна будет открыть установку приложений не из App Store, а также доступ к NFC, а мессенджеры, включая WhatsApp – совместимость разных мессенджеров.

Точная дата запуска "Сторонних чатов" пока неизвестна. Ожидается, что ее реализуют в ближайшем обновлении, поскольку закон ЕС вступает в силу в марте. Возможно, что-то подобное появится и в Telegram, а также других сервисах обмена сообщениями.

Новый закон фактически предотвратит практику принуждения пользователей к установке 3-4 мессенджеров для поддержания связи с друзьями и знакомыми. Вместо монополии на службы обмена сообщениями, мессенджеры будут вынуждены приманивать пользователей удобством интерфейса, защищенностью и полезными функциями.

В последнем апдейте в WhatsApp появилась возможность скрыть свой IP-адрес во время звонков. Также в популярном мессенджере стали доступны голосовые сообщения, которые удаляются после прослушивания.

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