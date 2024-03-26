Эта функция уже давно есть в Telegram и различных стриминговых сервисах, вроде Netflix и YouTube.

Несмотря на то, что WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире, в нем по-прежнему отсутствуют много привычных функций. Как, например, быстрая перемотка видео внутри сообщений – эта фича появилась только со свежим обновлением, сообщает портал Neowin.

Теперь, помимо перетягивания ползунка по шкале, перемотать ролик можно, дважды нажав на край экрана. Так пользователям будет значительно удобнее искать нужный кадр. Однако в отличие от других ресурсов, перемотка видео в WhatsApp ограничена 10 секундами.

Также WhatsApp расширил и другую важную опцию – Видеосообщения. Отныне запускать и отправлять кружочки можно долгим нажатием кнопки камеры. Ранее это было возможно только через кнопку микрофона в пользовательском интерфейсе чата.

Видео дня

Мессенджер Цукерберга работает над другими функциями, включая быстрый обмен файлами с людьми поблизости и анимированные стикеры. Также скоро пользователям станет доступен чат-бот с искусственным интеллектом.

Через WhatsApp скоро можно будет писать пользователям Telegram

В бета-версии приложения еще в январе появился новый раздел, в который можно добавлять чаты из других мессенджеров. Пока есть совместимость с Telegram и Discord, а позже появится поддержка вообще всех мессенджеров: Viber, iMessage, Signal и других.

Эту функцию разработали из-за антимонопольного закона ЕС, обязывающего внедрить совместимость разных мессенджеров. Ее запуск должен состоялся в самое ближайшее время. Возможно, что-то подобное появится и в Telegram, а также других сервисах обмена сообщениями.

Вас также могут заинтересовать новости: