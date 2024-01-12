Продажи RTX 4070 Super начнутся 17 января по цене 599 долларов.

Вслед за недавней презентацией линейки GeForce RTX 40 Super, в сеть попала и таблица, в которой производительность "супервидеокарт" сравнивается с обычными моделями. Похоже, у Nvidia появился новый топ по соотношению производительности к цене.

Как пишет Wccftech, результаты тестов были получены на основе 3DMark, где генерация кадров NVIDIA не используется. Это позволяет получить более реалистичное сравнение "чистой" производительности видеокарт разных поколений.

Итак, согласно этим данным:

Видео дня

RTX 4080 Super показывает прирост производительности 8,8% по сравнению с базовой моделью.

RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super оценивается в 12% и 10% соответственно.

По части мощности на каждый вложенный доллар наилучшее соотношение, как передает источник, предлагает модель RTX 4070 Super. За ней следует 4070 Ti Super, а затем – 4080 Super. Впрочем, для более объективного сравнения новинок с предшественниками стоит дождаться полноценных сторонних тестов в разных играх.

Напомним, стоимость RTX 40 Super начинается с 599 долларов за младшую RTX 4070 Super. RTX 4070 Ti Super стоит 799 долларов, RTX 4080 Super – 999 долларов. Характеристики новых видеокарт, дата выхода и другие детали – в отдельной новости.

Также, как сообщается, Nvidia готовит "урезанную" GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти (против 8 ГБ у обычной) и "урезанную" RTX 4070 с памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X. Они дебютируют в феврале-марте.

Конкуренты из AMD на днях представили новую "народную" видеокарту для геймеров с 16 ГБ памяти. Это оптимальная модель для игры при разрешении 1080p или 1440p с FSR.

Вас также могут заинтересовать новости: