В чатах WhatsApp теперь можно закреплять сообщения в личных переписках и чатах.

В WhatsApp добавили очередную фишку из Telegram – с последним апдейтом в мессенджере появилась возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах.

Нововведение заметил профильный ресурс WABetaInfo в свежей бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.13.11. Пользователь сможет выбрать, как долго сообщение будет оставаться закрепленным – 24 часа, 7 дней или 30 дней.

Если пользователю захочется полностью прочитать сообщение, то необходимо будет лишь нажать на него. Таким образом пропустить важные сообщения для пользователей станет труднее.

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Сейчас нововведение на последнем этапе тестирования и скоро появится в App Store и Google Play.

Помимо возможности закреплять сообщения в чатах, WhatsApp работает над другими интересными фишками. Одна из них – возможность отправки фотографий без потери качества. Еще появится возможность привязать несколько учетных записей на одном смартфоне.

Также в мессенджере скоро появятся видеокружочки, как в Telegram: опцию тестируют примерно в тех же бета-версиях, что и новый дизайн.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

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