Речь идет о возможности расшифровки голосовых сообщений в текст.

В бета-версии мобильного приложения WhatsApp появилась функция перевода голосовых сообщений в текст. Аналогичная "фишка" уже есть в Telegram, однако там за нее просят деньги в рамках подписки Premium.

Как выяснил ресурс WABetaInfo, разработка функции стартовала еще осенью 2021 года. А тот факт, что она появилась в бете, говорит о ее скором релизе в ближайших обновлениях приложения.

При этому, судя по имеющейся информации, WhatsApp будет расшифровывать голосовые сообщения прямо на устройстве, загрузив все языковые пакеты. То есть ваши голосовые сообщения не попадут на сервера компании.

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На скриншоте WABetaInfo ниже указываются причины, почему расшифровка может не работать с конкретным сообщениям. Их две: либо в сообщении не удалось распознать ни слова, либо собеседник говорит не на том языке, который вы выбрали для расшифровок в настройках.

Параллельно в бета-версии приложения WhatsApp заметили возможность планировать групповые звонки. Пользователь сможет указать название, а после выбрать дату и время звонка. После этого все участники получат уведомление.

Обе функции пока доступны лишь отдельным пользователям бета-версии WhatsApp и скрыты от обычных пользователей. Предполагается, что их активируют в ближайших обновлениях приложения.

Какие еще функции WhatsApp подсмотрел у Telegram

В конце января в WhatsApp появилась возможность отправки сообщений самому себе. Нововведение работает по аналогу "Избранного" из Telegram'а и пригодится для заметок, сохранения каких-то постов на потом или даже в качестве хранилища.

До этого в месенджер также добавили "Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы. Например, в сообщество можно добавить групповые переписки жителей дома, рабочие или школьные чаты.

А еще раньше в WhatsApp наконец появилась возможность полностью скрыть свой онлайн-статус. Для этого, перейдите в меню "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Время последнего посещения и статус в сети". Там же можно отфильтровать тех пользователей, для которых будет показан ваш настоящий статус в сети.

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