Такой дизайн уже давно знаком пользователям WhatsApp на iOS.

Создатели WhatsApp планируют с ближайшим апдейтом обновить интерфейс приложения для Android. Главным изменением станет новое расположение панели вкладок – ее переместят из верхней части в нижнюю, как на iPhone.

В панели останутся вкладки "Статус", "Звонки" и "Чаты", а также добавятся "Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы.

Кроме того, в мессенджере скоро появятся видеокружки. Принцип работы не отличается от Телеграмма: запись начинается при нажатии на кнопку камеры и заканчивается, если ее отпустить. Опцию тестируют примерно в тех же бета-версиях, что и новый дизайн.

Видео дня

Пока что редизайн тестируется внутренне и обычные пользователи опробовать его не могут, но разработчики показали, как это будет выглядеть в светлой и темной теме.

Пока нет точной даты, когда WhatsApp намеревается сделать обновленный дизайн и видеокружки общедоступными. Но, предположительно, в ближайшие пару месяцев.

Что еще нового в WhatsApp

Несколькими днями ранее в очередной бета-версии приложения WhatsApp для Android было обнаружено новая функциональная возможность – возможность защитить выбранные чаты при помощи отпечатка пальца или пароля. Более того, такие беседы не будут отображаться в общем списке чатов.

Также WhatsApp скоро наконец внедрит функцию редактирования сообщений. Работать эта опция будет так же, как и в других мессенджерах, однако будет временное окно (15 минут), в течение которого пользователи смогут редактировать свои сообщения.

В прошлом месяце создатели WhatsApp выпустили новое приложение для Windows. Событие заметное, ведь оно не так часто обновляется, в отличие от мобильных версий. По факту, это совершенно новое приложение – оно было переписано почти с нуля.

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