Новую версию WhatsApp можно использовать на четырех мобильных гаджетах одновременно

В WhatsApp появилась возможность войти в аккаунт на разных устройствах одновременно. Правда, пока в бета-версии приложения для Android, но скоро эта возможность станет доступна и для всех.

Как пишет профильный ресурс WABetaInfo, в текущей бете одну учетную запись можно использовать на четырех мобильных гаджетах одновременно. Переписки и сообщения автоматически синхронизируются между подключенными устройствами – как в Telegram.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо установить последнюю бета-версию WhatsApp и выбрать пункт "Привязать устройство" на экране регистрации. Далее в разделе настроек на основном аппарате нужно перейти на вкладку "Связанные устройства", и отсканировать основным смартфоном QR-код с дополнительного.

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Пока неизвестно, когда эта функция появится в стабильной версии WhatsApp, но бета приложения публичная, поэтому долго ждать наверняка не придется.

Что еще нового в WhatsApp

Создатели WhatsApp с ближайшим апдейтом обновят интерфейс приложения для Android. Главным изменением станет новое расположение панели вкладок – ее переместят из верхней части в нижнюю, как на iPhone.

Также WhatsApp скоро наконец внедрит функцию редактирования сообщений. Работать эта опция будет так же, как и в других мессенджерах, однако будет временное окно (15 минут), в течение которого пользователи смогут редактировать свои сообщения.

А в прошлом месяце создатели WhatsApp выпустили новое приложение для Windows. Событие заметное, ведь оно не так часто обновляется, в отличие от мобильных версий. По факту, это совершенно новое приложение – оно было переписано почти с нуля.

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