Освобожденные территории ежедневно "зачищают" от остатков "русского мира".

На деоккупированных территориях Херсонской области украинские военные находят мины в домах и на детских площадках.

Об этом сообщает Оперативная группировка войск "Каховка" в социальной сети Facebook.

Специальные подразделения ежедневно проводят "зачистки" освобожденных территорий, находя там остатки "русского мира".

Мины россияне оставляют в жилых домах, магазинах, собачьих вольерах и на детских площадках.

"Не надо быть военным чтобы понять, что такие действия противника направлены против гражданского населения. Враг уже давно забросил идеи по преодолению украинской армии, сейчас его целью являются местные жители Украины. Враг всеми возможными способами пытается подавить украинский дух, веру в Победу украинского народа, веру в спокойную счастливую жизнь. Но мы знаем - украинцев так просто не запугать, нашу нацию не одолеет подлый оккупант", - говорится в сообщении Оперативной группы.

На опубликованных фото можно увидеть противопехотную осколочную мину направленного поражения МОН-50.

Ранее представитель украинской разведки Андрей Юсов сообщил, что в Херсоне оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации, готовясь к отступлению после контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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