Starlink предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

В Министерстве цифровой трансформации планируют построить в Украине собственную наземную станцию Starlink от компании SpaceX.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"После победы вместе с Илоном Маском планируем построить собственную наземную станцию Starlink, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Украину была доставлена первая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину.

Справка УНИАН. Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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