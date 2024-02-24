На одном из этапов Apple даже экспериментировала с Dynamic Island во всю ширину экрана.

Apple на протяжении многих лет изучала самые разные идеи относительно выреза ("челки") на экране iPhone, прежде чем пришла к нынешнему дизайну Dynamic Island, сообщает сайт MacRumors, который поделился иллюстрациями невиданных ранее концепций.

До появления Dynamic Island Apple экспериментировала со всплывающим меню в правой части экрана, которое предоставляло пользователям быстрый доступ к времени, сигналу сотовой связи и Wi-Fi, яркости дисплея, громкости и уровню заряда батареи.

Еще одна идея, которую рассматривала Apple, заключалась в том, чтобы скрыть вырез через заполнение верхней части дисплея черным цветом. Благодаря контрастности OLED-дисплеев такая область была бы почти неотличима от остального корпуса, при этом способствовала экономии заряда батареи.

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Позже Apple пришла в голову идея Dynamic Island c прямоугольной областью в верхней части экрана, которая меняет свой размер и форму в зависимости от того, что происходит на iPhone.

На ранних этапах разработки окно отображалось в полном размере постоянно, но в итоге было решено сделать его интерактивным в зависимости от событий в iOS.

Ранее стало известно, что компания тестирует версию iPhone 16 Pro, в которой вместо Dynamic Island используется круглый вырез в экране под селфи-камеру. Но вряд ли это случится в ближайшие несколько лет.

Ожидается, что обновление камеры станет одним из ключевых улучшений в серии iPhone 2024 года. Для этого производитель установит на корпусе еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А экраны Pro-моделей вырастут впервые за много лет.

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