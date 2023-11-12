В линейке iPhone 14 на смену привычной "челке" пришел динамический вырез Dynamic Island. Но, похоже, ненадолго.

C выхода линейки iPhone 15 не прошло и двух месяцев, но Apple уже работает над наследниками, который дебютирует следующей осенью. Утечки указывают, что он получится гораздо интереснее актуальной линейки, в том числе в плане дизайна.

По данным Маджин Бу, известного инсайдера из Китая, в настоящий момент Apple тестирует версию iPhone 16 Pro, в которой вместо технологии Dynamic Island используется более привычный для пользователей смартфонов круглый вырез в экране под "фронталку".

На основе этих данных он показал концепт, как может выглядеть такой айфон. Правда, не совсем понятно, где в таком случае будут размещаться датчики Face ID – вероятность полного отказа от системы распознавания лица в ближайшие годы минимальная.

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Инсайдер отметил, что данный прототип может так и остаться прототипом, а в продаже появится другая версия. Однако окончательное решение по дизайну будет принято в марте 2024 года.

По мнению журналистов, учитывая ажиотаж, который вызвал Dynamic Island, когда он был неожиданно представлен во время презентации серии iPhone 14 в 2022 году, реальные возможности этой функции не впечатляют, хотя все еще есть надежда, что Apple добавит больше функций для замены выреза.

Напомним, Apple в этом году перевела на Dynamic Island все версии iPhone 15, который ранее был эксклюзивом iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. На него приходят разные уведомления, здесь отображаются таймер, проигрываемая музыка и прочая информация из сервисов Apple.

Каким будет iPhone 16: слухи от проверенных инсайдеров

По ранним утечкам, iPhone 2024 должны получиться очень интересными. Apple наконец-то переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи и будет оснащать новыми процессорами все модели iPhone, а не только Pro. Также в iPhone 16 появится еще одна кнопка, которая якобы будет отвечать за спуск затвора камеры.

При этом ожидается, что iPhone 16 может сильно подорожать по сравнению с iPhone 15. Несмотря на увеличение затрат на производство, Apple в этом году не повышала цены ни на одну из своих моделей iPhone и фактически сама "заплатила за апгрейд". Поэтому в 2024 компании придется пересмотреть прайс-лист.

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