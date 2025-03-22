Злоумышленники могут с ее помощью извлекать секретные ключи шифрования из Mac.

Группа исследователей обнаружила серьезную уязвимость в чипах семейства Apple M – M1, M2 и M3. Злоумышленники могут с ее помощью извлекать секретные ключи шифрования из Mac.

Уязвимость, получившая название GoFetch, связана с механизмом DMP (data memory-dependent prefetcher) – он загружает содержимое памяти в кэш до того, как оно понадобится. В статье говорится, что DMP в процессорах Apple иногда по ошибке загружает в кеш центрального процессора неподходящие данные, из-за чего нейтрализуются защитные средства ПО. Таким образом уязвимость позволяет заставить криптографическое ПО загрузить в кеш конфиденциальные данные для последующей их кражи.

По данным Tom’s Hardware, эту ошибку нельзя исправить, поскольку она затрагивает все виды алгоритмов шифрования, включая 2048-битные ключи, которые защищены от атак. Единственный способ устранить проблему – замедлить производительность шифрования и дешифрования M1, M2 и M3. Разработчики могут направить компоненты шифрования на ядра, которые лишены DMP, однако это приведет к снижению мощности процессоров.

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Интересный момент заключается в том, что процессоры Intel Raptor Lake 13-х и 14 поколений лишены этой уязвимости, несмотря на то, что они используют тот же механизм предварительной выборки, что и чипы Apple серии M.

Apple не обозначила сроков, когда исправит уязвимость. Скорее всего, это произойдет только в будущих архитектурах Apple серии M (т. е. M4), когда у инженеров Apple будет время перепроектировать архитектуру процессора с учетом недавно обнаруженных уязвимостей.

Как УНИАН сообщал, Apple уже разрабатывает свой первый MacBook на базе нового чипа M4. Правда, в ближайшее время ее ждать не стоит – техногиганту, понадобится еще как минимум год, чтобы представить его. По слухам, новый чип M4 будет базироваться на A18 – это следующий чип для iPhone, который должен появиться в этом году.

А в ближайшие дни Apple должны представить новые планшеты – iPad Air и iPad Pro. Оба апдейта будут довольно значительными, включая переход на OLED-панели вместо ранее применявшихся LCD в iPad Pro.

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