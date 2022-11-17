В Минцифры успешно завершили бета-тестирование услуги в смартфоне.

В приложения "Дия" можно получить выписку о месте жительства в три клика.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

"Успешно завершили бета-тестирование услуги в смартфоне, и теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов за несколько кликов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что еще с июня можно было получить выписку на портале "Дія" всего за 1 минуту, а теперь – и в приложении.

Чтобы получить выписку в смартфоне нужно обновить приложение и в разделе "Услуги" выбрать "Справки и выписки". После чего выбрать услугу "Выписка о месте жительства" и нажать "Заказать выписку". Заявление будет проработано в течение нескольких минут. Если сведения найдены в реестре, pdf-документ можно будет загрузить в течение 24 часов.

"Все, электронный документ всегда с вами в кармане. Никаких распечаток, сканов и бумаг. Цифровизация продолжается", - подчеркнули в Минцифры.

"Действие": последние обновления

Как сообщал УНИАН, 4 ноября вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров проинформировал, что в "Дие" появятся новые цифровые документы — дипломы об образовании и школьные аттестаты.

2 ноября Министерство цифровой трансформации Украины вместе с Министерством юстиции и Нотариальной палатой Украины запустили первый этап масштабного проекта - "Нота". Теперь можно проверить нотариальный документ с QR-кодом.

28 октября Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя" в приложении "Дие".

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