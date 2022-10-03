Несколько миллионов граждан Украины ежедневно заходят в "Дию", отметил министр цифровой трансформации.

Приложением "Дия" на сегодня уже пользуются более 18 млн украинцев.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время презентации военных облигаций в "Дии".

"Дией" на сегодняшний день пользуются уже 18 млн 100 тысяч украинцев. Причем несколько миллионов украинцев заходит в "Дию" каждый день. И это является также важным фактором, почему мы запустили облигации в "Дии", - сказал он.

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Новая услуга в приложении "Дия" - важная новость

Напомним, с 3 октября украинцы могут купить военные облигации в приложении "Дия" и помочь экономике страны во время военного положения.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

Всего с 1 марта от продажи военных облигаций в государственный бюджет было привлечено более 131 млрд грн.

Справка УНИАН. Портал "Дия" - это единый сайт государственных услуг в Украине. По состоянию на конец 2021 года приложением пользовались более 12 млн украинцев.

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