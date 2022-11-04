Команда Минцифры начала работать над разработкой услуги.

В "Дии" появятся новые цифровые документы - дипломы об образовании и школьные аттестаты.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, правительство уже поддержало соответствующее постановление, а команда Минцифры вместе с Министерством образования и науки и Государственной налоговой службой начинает работать над разработкой услуги.

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Отмечается, что в приложении можно будет приложить документы о:

базовое среднее образование;

полное среднее образование;

профессиональное (профессионально-техническое) образование;

профессиональную передвищу образование;

высшее образование (научная степень).

Министр также отметил, что за время полномасштабной войны многие украинцы потеряли свои дипломы и аттестаты – забыли дома во время эвакуации, оставили во временно оккупированных городах, часть была уничтожена во время вражеских ракетных обстрелов.

"Восстановить документы об образовании - довольно сложный бюрократический процесс. Поэтому их цифровизация — это не только об удобстве, но и об упрощении жизни для тысяч ВПО", - подчеркнул Федоров.

Сервисы в "Дии" - что известно

Со 2 ноября в "Дии" можно проверить нотариальный документ с QR-кодом.

28 октября Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя" в приложении "Дии".

20 октября в "Дии" начали тестирование новых услуг для ВПЛ. Внутренне перемещенные лица могут в несколько кликов сменить место жительства и отменить свой статус.

Также, начиная с 3 октября, украинцы могут покупать военные облигации в приложении "Дии" и помочь экономике страны во время военного положения.

Справка УНИАН. Портал "Дии" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. Приложением уже пользуются более 18 миллионов украинцев.

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