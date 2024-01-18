Пользователям iOS эта функция уже доступна в родном браузере Safari

Разработчики браузера Google Chrome порадовали пользователей мобильных устройств новой функцией. Она позволяет озвучить содержимое той или иной страницы вслух с помощью нейросетевого голоса, пишет 9to5google.

Пока что нововведение доступно лишь в мобильной версии Chrome для Android. По умолчанию оно отключено, поэтому активировать его нужно вручную:

Запустите Chrome на Android-девайсе.

В адресной строке введите "chrome://flags/#read-aloud" без кавычек.

После перезагрузки браузера в меню под тремя точками появится пункт Listen to this page "Озвучить эту страницу".

Пользователь может озвучивать текст и заблокировать смартфон – запись не прекратится. Там же можно настроить скорость воспроизведения (от 0,5x до 4x), перематывать запись или менять голос озвучки с мужского на женский и наоборот.

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Пользователям iOS функция озвучивания текста доступна в родном браузере Safari – она активируется, если нажать на значок "аА" в левом нижнем углу и выбрать "Слушать страницу".

Ранее в 2024 году, в целях усиления приватности пользователей, Google внедрила новую функцию для быстрой очистки истории в мобильной версии Chrome. Пригодится, если забыли включить режим "Инкогнито".

Напомним, этим летом во всех версиях Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу – это коснется и других браузеров на движке Chromium. И, судя по всему, единственной альтернативой будет переход на Firefox, где расширения-блокировщики работают в штатном режиме.

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