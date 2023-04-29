Функция может появиться в этом или следующем году.

Apple Watch наконец научатся одновременно коннектиться к другим устройствам с тем же Apple ID, говорит анонимный источник. Сейчас смарт-часы имеют лишь ограниченную совместимость с iPad и Mac.

Вероятно, сопряжение между устройствами будет происходить через iCloud, как это сейчас работает в случае с AirPods. Источник информации добавил, что функция может появиться в этом или следующем году.

Хотя пока неясно, будет ли процесс настройки по-прежнему требовать наличия iPhone, портал 9to5Mac пишет, что новая функция может стать переломным моментом для тех, кто, как минимум, регулярно переключается между несколькими устройствами Apple. Пока что возможности синхронизации весьма ограничены.

Видео дня

Эта информация, кстати, совпадает с недавним отчетом Bloomberg о том, что Apple впервые добавит приложение "Здоровье" на iPad в iPadOS 17, что может еще больше расширить сферу применения устройства.

Какие гаджеты и аксессуары Apple покажет до конца 2023 года

До конца лета ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2. Также весной-летом Apple выпустит специальную версию AirPods Pro с USB-C и, возможно, второе поколение AirPods Max.

С 5 до 9 июня 2023 года у Apple запланирована конференция для разработчиков WWDC 2023. На ней, по слухам, Apple наконец представит свою гарнитуру смешанной реальности. Считается, что гаджет напрямую связан с наследием Тима Кука и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Традиционно, главная презентация компании пройдет в сентябре. На ней покажут смартфоны iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и другие устройства.

Вас также могут заинтересовать новости: