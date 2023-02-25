Ожидается, что увеличенный MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем получит чип М2 и до 20 часов автономности.

Совсем скоро пользователи увидят новенький MacBook Air. Согласно слухам, ноутбук поступит в продажу в апреле, а представить его должны в марте. Обычно в этом месяце купертиновцы проводят презентацию новых продуктов.

Специалисты Macrumors подготовили статью о том, что известно о новом устройстве Apple на сейчас.

15-дюймовый дисплей

Ожидается, что новый MacBook Air будет оснащен большим 15 (или даже 15,5) дюймовым дисплеем, тем самым став самым большим из когда-либо устанавливаемых в эту модель. Актуальный MacBook Air имеет 13,6-дюймовый дисплей.

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А уже в начале 2024-го Apple покажет новый 13-дюймовый MacBook Air с OLED-дисплеем. В то время как 15-дюймовая модель, как ожидается, получит традиционный ЖК-дисплей.

Чип М2

Ноутбук получит чип M2, который предлагает на 18% более высокую производительность, на 35% более быстрый графический процессор и на 40% более быстрый нейронный движок по сравнению с чипом M1.

Увеличенный срок службы батареи

Новый MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем будет иметь корпус большего размера, что позволит установить аккумулятор побольше и увеличить время автономной работы.

Apple заявляет, что 13-дюймовый MacBook Air с чипом M2 работает до 18 часов без подзарядки, поэтому ожидается, что 15-дюймовая модель сможет приблизиться к 20-часовой отметке.

Wi-Fi 6Е

В то время как прошлогодний MacBook Air ограничен Wi-Fi 6, есть большая вероятность, что новая модель будет обновлена до Wi-Fi 6E.

Если Wi-Fi 6 работает в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, то Wi-Fi 6E работает в диапазоне 6 ГГц, что обеспечивает более высокую скорость беспроводной связи, меньшую задержку и меньшее количество помех.

На данный момент Apple добавила поддержку Wi-Fi 6E в несколько устройств, включая последний iPad Pro, 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro и Mac mini.

Bluetooth 5.3

15-дюймовый MacBook Ai будет поддерживать новейший стандарт Bluetooth, а значит и новейший кодек LC3. Это должно существенно улучшить качество звука при беспроводном соединении.

Напомним, что с начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Maх. Устройства в шесть раз производительнее, чем "самый быстрый MacBook Pro на процессоре Intel".

Дизайн макбуков остался прежним, но добавили поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также улучшили HDMI – теперь он поддерживает внешние дисплеи с разрешением 8K при 60 Гц. Кроме того, улучшили автономность – заявленное время работы без подзарядки достигает 22 часов.

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