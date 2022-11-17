Компания DuckDuckGo, известная своим одноименным анонимным браузером, запустила новый инструмент для владельцев Android-смартфонов, который обеспечивает защиту от слежки и сбора данных различными приложениями.
Данная функция получила название App Tracking Protection – она идентична функции прозрачности отслеживания приложений в айфонах, но "более мощная", говорится в сообщении в блоге DuckDuckGo.
Отмечается, что включение функции в приложении DuckDuckGo для Android устанавливает локальную службу VPN на телефоне, которая затем автоматически блокирует сторонние трекеры в приложениях и играх – даже если они не используются.
По словам разработчиков, на среднестатистическом Android-смартфоне установлено около 35 приложений, каждое из которых отправляют конфиденциальную информацию минимум 70 компаниям. Впоследствии эти данные используются для настройки таргетированной рекламы под конкретного пользователя.
Как активировать функцию:
- Загрузите DuckDuckGo на Android или обновите его до последней версии (5.143.1).
- Откройте приложение, перейдите в "Настройки" → "Защита от отслеживания приложений".
- Следуйте инструкциям на экране.
Стоит отметить, что все эти операции происходят на устройстве пользователя без отправки данных на сервера DuckDuckGo.
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